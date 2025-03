PM apreende 21 aves silvestres e flagra desmatamento ilegal no DF

O Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) do Distrito Federal realizou uma série de operações nessa quinta (20/3) e nesta sexta-feira (21/3) que resultaram na apreensão de diversas aves silvestres mantidas em cativeiro ilegalmente e na descoberta de corte irregular de árvores em Áreas de Preservação Ambiental (APA).

Leia também: PM Ambiental resgata 16 aves silvestres mantidas em cativeiro em Santa Maria

Na sexta-feira, no Riacho Fundo II, o Grupo Tático Ambiental (GTA), com apoio do BPMA e do 26º Batalhão de Polícia, resgatou 11 aves silvestres mantidas ilegalmente em cativeiro, sendo: quatro Canários-da-terra, dois Papa-capim e um Pássaro-azul. O infrator tentou soltar outras aves, mas a ação foi frustrada pela polícia, que o autuou por criação ilegal ed pássaros silvestre. No mesmo dia, o Grupamento de Operações no Cerrado (GOC) apreendeu três pássaros silvestres mantidos em cativeiro irregularmente na Asa Norte. Um TCO foi lavrado por crime ambiental.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Já na quinta-feira, em patrulhamento na Vila Santa Luzia da Estrutural, o GOC apreendeu três aves silvestres mantidas ilegalmente em gaiolas (um baiano, um coleirinho e um canário-da-terra). Um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi lavrado no local. No mesmo dia, em uma Unidade de Conservação do Itapoã, o GOC apreendeu mais duas aves silvestres em gaiolas penduradas em árvores, sem identificação do responsável.

Todas as aves apreendidas foram encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Ibama. Os responsáveis pelos crimes ambientais foram autuados e responderão perante a Justiça.

Desmatamento no Paranoá

Ainda na quinta-feira (20/3), o GOC flagrou o corte ilegal de árvores em uma APA no Paranoá. Os responsáveis pelo desmatamento não apresentaram as autorizações necessárias e foram conduzidos à 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá).