Festa que aconteceria no Mané Garrincha é adiada após morte de técnico

O evento que aconteceria na Arena Bsb Mané Garrincha na noite deste sábado (22/3) foi adiado. A produção da 'Festa do Preto', que aconteceria no Modesto Bar, localizado no interior da arena, decidiu adiar o evento após a morte do técnico de som Renato Pena do Carmo, 32 anos, que sofreu uma descarga elétrica e faleceu durante a montagem do evento. Quem adquiriu ingresso pode receber reembolso ou utilizar na nova data do evento, que ainda não foi divulgada.

"Nesse momento, a produção segue acompanhando a apuração do caso e prestando todos os esclarecimentos. Além disso, seguimos totalmente comprometidos com o apoio aos familiares.

Para quem adquiriu ingressos, pedimos desculpas pelos transtornos. Em breve, divulgaremos a nova data e os procedimentos para remarcação e/ou reembolso. Nossa profunda solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho", disse o comunicado publicado nas redes sociais da festa.