'De Ceilândia para o mundo': Ju Marques conquista a internet com hits na versão seresta

Nas ruas de Ceilândia, entre risadas, crianças brincando e conversas em bares, um som se destaca: a voz de Juliana Marques interpretando música pop internacional, gênero que faz versões em brega de canções de artistas estrangeiros. Com uma caixa de som, a artista de 28 anos conquistou a cidade e o Brasil, ao compartilhar vídeos cantando sucessos mundiais como I Wanna know what love is, que fez sucesso na voz da cantora Mariah Carey; e Have you ever seen the rain?, da banda Creedence Clearwater Revival.

Cercada pela música e a cultura das cidades fora do Plano Piloto, Ju, como é conhecida, cresceu inspirada pelo desejo de seguir a carreira artística e levar a realidade dela para o Brasil. O sonho está se concretizando. Este mês, a artista ultrapassou o marco de 1,3 milhão de seguidores no Instagram, plataforma digital em que mais se destaca, com os vídeos em que se apresenta em bares, botecos e esquinas da cidade.

"Com essa viralização, a gente teve um potencial maior de mostrar nossa musicalidade. E como eu sempre falo 'de Ceilândia para o mundo', essa expressão está deixando a cidade bem conhecida. Representar a música da periferia, e fazer parte desse movimento, é muito bom e importante para mim. E levar isso para o mundo é ainda melhor", comenta Ju.

Mas o sucesso da cantora não está apenas na internet. Ela é reconhecida nas ruas e tem fãs que, até mesmo, acompanham as gravações. A jovem tornou-se uma celebridade e carrega a admiração por parte dos moradores da região. "Além de ser de Ceilândia, morei no Setor O durante minha vida inteira. As minhas maiores referências também são daqui. Tem grandes artistas daqui, tanto no rap, quanto de outros gêneros. E fazer parte disso tudo me deixa muito feliz", relata.

































Abraço

"A gente foi na feira da Ceilândia e eu fui parada o tempo inteiro. A galera está muito feliz de eu estar levando o nome da nossa cidade para outros lugares. E ver esse abraço, tanto da galera da administração, quanto governamental e da população, que é o mais importante, tem sido incrível para mim", ressalta.

Além dos bares e ruas como cenário, o público foi conquistado pelo carisma e talento de Ju. Vestida com uma camisa de time — seja da Seleção Brasileira ou do Ceilândia Esporte Clube — e um boné com o nome de Ceilândia, a cantora, às vezes, aparece descalça nos vídeos, segurando um copo de bebida em uma mão e um microfone conectado a uma caixa de som na outra.

As gravações são espontâneas. Ju chega ao local com a equipe, que é composta por uma videomaker e familiares, cumprimenta as pessoas, liga a caixa e começa a apresentação. A frequência é tanta que nem há roteiro e até os figurantes já sabem como se portar.

"Teve um dia que falei: 'Vou pegar esse áudio e vou para o bar cantar'. Fomos andando nos bares de Ceilândia em um dia bem chuvoso, a galera estava ouvindo flashback e fui nesse bar. Foi do nada mesmo. A gente gravou o vídeo e, no outro dia, postei no TikTok. Acordei com mais de 1 milhão de visualizações. Depois disso, nunca mais parei", afirma.

Descontração

Foi uma dessas gravações que fez a cantora conquistar a internet. Um dos vídeos dela acumula mais de 15 milhões de visualizações. "Este vídeo saiu de Ceilândia. Até onde ele consegue chegar?", diz a artista no vídeo, em tom de desafio. Na gravação, Ju aparece sorridente, cantando e dançando ao lado dos clientes de um bar. Segurando um copo de bebida e com os pés descalços, a artista animou o local ao som de uma versão da música Always, da banda Bon Jovi.

O cenário mais corriqueiro dos vídeos de Ju é o Bar São Francisco, um dos mais tradicionais da cidade, que fica na QNM 4. O dono é José Francisco, de 75 anos, que herdou o estabelecimento do pai, Francisco Justino dos Santos, que veio do Piauí para Brasília em 1965. Apesar de gostar da visibilidade que os vídeos trazem para o bar, Zé não tem o objetivo de "ser famoso". "Eu quero ajudar a moça que quer vencer na vida", comenta. "Ela vai longe. Sou fã dela. O sucesso vai além de Ceilândia", afirma. "Ela tem a cara da Ceilândia".

"A ficha ainda não caiu. Todos os dias eu falo: 'Isso está mesmo acontecendo comigo?'. Porque é muito incrível você sonhar e viver o propósito de Deus, que é quando acontece. Estou muito feliz com tudo o que está acontecendo. Ainda não caiu a ficha, mas estou muito feliz, porque lutei muito para que isso acontecesse", comemora.

Apesar do crescimento exponencial, o sucesso não veio da noite para o dia. Ju investe na carreira musical há 13 anos e trabalhou com outros gêneros musicais, como em uma banda de pop rock e sertanejo — estilo com o qual trabalha o marido e sócio-empresário Fausto Carvalho, que também é cantor. O esposo já compôs sucessos nacionais, como Barulho do Foguete, da dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano, e Parada louca, da cantora Mari Fernandez.

Aliás, Ju vive em um ambiente de artistas, incluindo o pai, José Geraldo Soares da Silva, mais conhecido como Geraldão, que sempre a apoiou. Quando começou a cantar, aos 15 anos, a cantora precisou da presença dos pais para se apresentar em bares. "Meu pai sempre foi muito importante nesta situação", relatou. "Minha família, minhas tias todas, todo mundo canta. Nasci nesse berço mesmo, não tinha como ser diferente. O apoio familiar eu sempre tive, por mais que eles quisessem que eu tivesse o plano B, mas não teve", brinca.

Serestas

Quem vê o grande sucesso da artista não imagina que o resultado veio após diversas tentativas. Juliana relembra que o primeiro conteúdo que postou no Instagram não renderam nem 800 visualizações, quantidade baixa para um conteúdo que tinha a proposta de viralizar, mas isso não foi motivo para desistência. A mudança deste cenário veio com a decisão de cantar as serestas. "Eu sempre gravava vídeos aleatórios aqui na rua, no Fusquinha, ou no bar. Mas, um belo dia, pensei em unir as músicas dos anos 1980, que sempre gostei de cantar, com a seresta", relata.

Assim surgiu o álbum I love you seresta, o projeto mais recente dela, com sete músicas, incluindo um cover de Eu não sou cachorro não, original de Waldick Soriano, que está disponível em todas as plataformas de áudio. Uma versão do álbum em que ela apresenta as músicas em um bar em Ceilândia está disponível no YouTube e conta com mais de 330 mil visualizações.

O próximo passo de Juliana é gravar um DVD na Feira de Ceilândia, no período do aniversário da cidade. Segundo a artista, o projeto contará com grandes nomes da música, incluindo o cantor Marcinho Sensação, que tem mais de 6 milhões de ouvintes no Spotify. "Apresentaremos músicas autorais e muita seresta nacional e internacional", adiantou.