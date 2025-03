DPDF realiza aulão preparatório com foco no PAS e no ENEM

DPDF realiza aulão preparatório com foco em técnicas e estratégias para a compreensão da dinâmica das provas do PAS e ENEM - (crédito: Divulgação/DPDF)

A Defensoria Pública do Distrito Federal, em parceria com a Defensoria Pública da União (DPU) e outras instituições públicas e privadas, realizará um aulão preparatório para o Programa de Avaliação Seriada (PAS) e o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). O evento ocorrerá a partir das 14h do dia 27 de março no auditório da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

O principal objetivo do aulão é expor as técnicas e estratégias para a compreensão da dinâmica das provas discursivas do Programa de Avaliação Seriada (PAS), da Universidade de Brasília (UNB), e do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).



Intitulado A sustentabilidade das relações humanas a partir das políticas públicas: construindo uma cidadania ativa, o evento tem os estudantes da rede pública como alvo. No entanto, a aula será aberta a todos os interessados. As inscrições podem ser realizadas por meio do site da Easjur.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As aulas também contarão com uma discussão a respeito dos eixos principais do evento, como a educação, saúde e trabalho. Também haverá a apresentação de estratégias e técnicas para o alcance da nota máxima da redação nas provas.

Além disso, será lançado o novo formato do projeto Conhecer Direito. O projeto, com mais de cem bolsas de estudos integrais, tem como instrumento a universalização da educação em direitos.

O Defensor Público-Geral, Celestino Chapel, destaca: “O avanço da judicialização das relações sociais, intensificado pela falta de informação qualificada, impõe desafios expressivos à sociedade brasileira. E superar esse cenário exige a qualificação de indivíduos capazes de prevenir conflitos e adotar soluções consensuais”.