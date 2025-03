Castra-DF abre inscrições presenciais para cães e gatos em Ceilândia

Neste domingo (30/3), o Castra-DF irá realizar inscrições presenciais para castrações de cães e gatos em uma tenda ao lado da Biblioteca Pública, em Ceilândia,. A distribuição de senhas começa às 7h45. Mil vagas serão disponibilizadas para a realização das cirurgias, que vão acontecer entre os dias 7 de abril e 2 de maio.

O objetivo da campanha de castração é promover o controle populacional de animais, e assim prevenir doenças e o abandono de pets. Dessas 1.000 vagas, haverá uma preferência de 30% para grupos de tutores prioritários, incluindo os idosos, gestantes e pessoas com deficiência. Serão castrados 1.000 pets: 300 cadelas, 300 cães, 200 gatas e 200 gatos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Cursos na área pet

Além das castrações, o Castra-DF vai oferecer cursos gratuitos nas áreas de banho, tosa e estética de pets, adestramento de cães e auxiliar veterinário.

As aulas começam em 14 de abril e serão realizadas de forma presencial, ao lado da Administração Regional de Ceilândia. Também haverá transmissão ao vivo pelo YouTube, permitindo que mais pessoas possam acessar o conteúdo e se qualificar profissionalmente.

Cronograma dos cursos

14 a 18 de abril

Manhã (08h00 às 12h00): Banho e Tosa

Tarde (14h00 às 18h00): Adestramento de Cães

21 a 25 de abril

Manhã (08h00 às 12h00): Auxiliar Veterinário

As inscrições para os cursos devem ser feitas através do site oficial do Castra-DF, onde também será divulgado o resultado da seleção.

Para mais informações, o programa disponibiliza o contato pelo telefone (61) 99690-8184 ou pelo e-mail castranovelsegundaedicao@gmail.com.

*Estagiária sob a supervisão de Márcia Machado