Sobradinho II ganha novo núcleo do programa Viver 60+ e amplia atendimento

O programa Viver 60+, criado em 2024, já atendeu mais de 2,5 mil pessoas idosas e conta com 23 polos distribuídos em 15 cidades do DF. O programa entra em uma nova fase de expansão e amplia os serviços prestados à população idosa de seis cidades.

Com a nova ampliação, o programa fortalece a missão de levar mais qualidade de vida à população idosa do DF, de forma a proporcionar espaços estruturados para atividades voltadas à saúde, inclusão, lazer e socialização.

Houve também, a expansão da oferta de serviços. A partir de agora, os idosos têm acesso a acompanhamento psicológico, fisioterapia, atividades lúdicas, aulas de dança, rodas de conversa, hidroginástica, passeios e cuidados especializados de saúde.

A Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejus-DF) firmou parceria com o Instituto Latino-Americano de Educação para a Segurança (Ilaes), em fevereiro. O instituto ficará responsável pela execução de diversas atividades em seis núcleos fixos de atendimento.

Também será ampliado o alcance do programa com a parceria da organização da sociedade civil (OSC) Ilaes. Dessa forma, há a possibilidade de novas colaborações com organizações não governamentais (ONGs) e instituições privadas. Ou seja, mais pessoas idosas poderão ser beneficiadas e ter acesso a um envelhecimento mais ativo e saudável.

A secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani destaca: “O Viver 60+ vai muito além da prática de atividades físicas ou culturais. Ele representa uma nova forma de enxergar o envelhecimento, com mais dignidade, bem-estar e oportunidades. Queremos que as pessoas idosas do DF tenham espaços fixos onde possam se cuidar, socializar e se sentir valorizadas. Essa ampliação, com núcleos estruturados e uma rede parceira, nos permite transformar cada vez mais vidas”.

*Estagiária sob a supervisão de Márcia Machado