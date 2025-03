Detran autua mais de 100 condutores alcoolizados no domingo (23/3)

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), com o apoio da Polícia Militar do Distrito Federal, realizou ações de fiscalização em diversas regiões do DF, no domingo (23/3).

Foram abordados 1.945 condutores e realizados 1.887 testes de etilômetro. Ao todo, 118 motoristas foram autuados por dirigir após o consumo de bebida alcoólica, 41 condutores inabilitados, 27 com a CNH vencida há mais de 30 dias, 33 por dirigir veículo com o escapamento irregular e 98 por infrações diversas.

A Operação Cerco registrou o maior número de infrações por dirigir após o consumo de bebida alcoólica, em Águas Claras. No total, 33 condutores foram autuados. A operação consiste em montar pontos de bloqueio em todas as entradas e saídas de uma região, visando retirar de circulação condutores alcoolizados, inabilitados e veículos sem condições de segurança.