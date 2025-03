Produtor cultural de Brasília é preso com 148 comprimidos de ecstasy

Dois homens foram presos, acusados de tráfico de drogas, ao serem encontrados com cerca de 148 comprimidos de ecstasy em um imóvel no Itapoã. A redação apurou que um deles é um produtor cultural do Distrito Federal (DF), inclusive CEO de uma produtora musical.

A ação ocorreu após denúncias anônimas, que levaram os Policiais Militares do Grupo Tático Operacional do 20° Batalhão (Gtop 40) a um imóvel na QL 3 na noite de domingo (23/3).

Após observar o local, a equipe confirmou a negociação de substâncias entre dois indivíduos e realizou a abordagem. Segundo a PMDF, ao perceberem a presença dos policiais, um dos acusados fugiu para dentro do imóvel, enquanto o outro tentou escapar de carro em direção ao Paranoá. Os militares prenderam um dos suspeitos na residência, onde também foram apreendidas porções de haxixe, ecstasy, MDMA, duas balanças de precisão, dinheiro e pinos vazios utilizados para armazenar cocaína.

O segundo suspeito foi capturado momentos depois, portando comprimidos de ecstasy, porções de MDMA e maconha, além de uma balança de precisão, um dispositivo de eletrochoque, uma máquina de cartão e dinheiro. Os dois foram encaminhados para a 6ª Delegacia de Polícia, onde foram autuados por tráfico de drogas.

Ao todo, foram aprendidos 148 comprimidos de ecstasy, três balanças de precisão, um veículo e diversos itens relacionados ao comércio ilegal de entorpecentes.