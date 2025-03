Bombeiros buscam por jovem surdo desaparecido em Pirenópolis

Um jovem de 27 anos, surdo e com quadro depressivo, desapareceu na zona rural de Radiolândia, município de Pirenópolis (GO), na sexta-feira (21/3). O Corpo de Bombeiros foi acionado para tentar localizar o jovem identificado como Márcio Antônio. No sábado (22/3), equipes especializadas em salvamento, com apoio de cães e drones, foram mobilizadas para realizar buscas.

Até a tarde de segunda (24/3), as equipes continuaram a busca, ampliando as áreas investigadas com base em novas informações fornecidas pela população. Porém, até o momento, o jovem não foi localizado.

jovem de 27 anos, surdo e com quadro depressivo, desapareceu na zona rural de Radiolândia, município de Pirenópolis (GO) (foto: Divulgação)

De acordo com informações do pai da vítima, o jovem foi visto pela última vez por volta das 17h, quando se ausentou brevemente para tomar banho. Ao retornar, o pai não encontrou mais o filho em casa.

"A situação continua a ser acompanhada pelas autoridades, que seguem empenhadas na busca", informou o Corpo de Bombeiros de Goiás.



