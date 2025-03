Sarney: "Quero ser lembrado como o homem que fez a transição democrática"

Nesta terça-feira (25/3), o ex-presidente José Sarney recebe o título de Cidadão Honorário de Brasília pela Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). Na entrada do plenário, Sarney foi questionado sobre como deseja ser celebrado na história. "(Quero ser lembrado) Como o homem que fez a transição democrática para o Brasil", afirmou.

"Eu me sinto cidadão de Brasília. Aqui passei mais de metade da minha vida. Nessa cidade estudaram e cresceram meus filhos e, aqui em Brasília, fiquei profundamente ligado à cidade por tudo que ela representa, de pioneirismo na história do Brasil", declarou o ex-presidente.

A iniciativa para a homenagem partiu do deputado Wellington Luiz (MDB), presidente da CLDF. Ao Correio, o parlamentar disse que o momento é um "tributo à democracia e àqueles que ajudaram a escrever a história da libertação do povo brasileiro". "Sem dúvida, esse é um dos dias mais alegres da Câmara Legislativa do Distrito Federal", declarou.

Redemocratização

A homenagem remete ao dia 15 de março de 1985, quando Sarney assumiu a Presidência da República após o falecimento de Tancredo Neves, encerrando 21 anos de regime militar no país. O momento marca os 40 anos da redemocratização.

Nascido em Pinheiro, Maranhão, José Sarney é descendente de tradicional família do Estado do Maranhão. Formou-se em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, participou da política estudantil no Estado, chegando à presidência da União Maranhense dos Estudantes.

Sarney foi deputado federal, governador do Maranhão, senador e presidente da república. Participou da chapa que elegeu Tancredo Neves e finalizou esse regime. Durante seu mandato na presidência da república, entre 1985 e 1990, foi aprovada a Constituição Federal de 1988.