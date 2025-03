Vacinação contra a gripe no Distrito Federal começa nesta terça (25/3)

Ao todo, mais de 1,2 milhões de pessoas estão aptas para tomar o imunizante contra a gripe. O primeiro lote conta com 80 mil doses. - (crédito: Fotos: Davi Cruz)

A campanha de vacinação contra a gripe no Distrito Federal teve início nesta terça-feira (25/3). Ao todo, mais de 1,2 milhões de pessoas estão aptas para tomar o imunizante. O primeiro lote conta com 80 mil doses.

O secretário de Saúde, Juracy Lacerda Cavalcante Júnior, também reforçou a importância da imunização no DF. “A vacinação é a nossa principal ferramenta para diminuir complicações graves e internações causadas pela influenza. É um ato de cuidado consigo mesmo e com o outro”, relatou.



Movimento no DF

Na UBS 2 da Asa Norte, o movimento estava tranquilo, com filas pequenas e atendimento rápido, enquanto na UBS 1, o fluxo de pessoas era maior, com espera para a imunização.

A aposentada Márcia Laiz, de 78 anos, foi uma das primeiras a receber a dose na UBS 2. Para ela, manter a vacinação em dia é essencial. "Foi uma luta tão grande para conseguirmos as vacinas, então acho importantíssimo. Eu sempre me vacinei e nunca tive uma gripe forte", relatou ao Correio. Seu marido, Jaime Laiz, 98, também está com o calendário vacinal em dia. “Quero viver mais anos sempre saudável”, disse.









Edilene Ferreira do Nascimento, 47, cuidadora de idosos, também esteve na UBS 2, da Asa Norte. Ela ressaltou a importância da vacina para quem trabalha com pessoas vulneráveis. "Se eu pegar gripe, posso passar para meus pacientes. Por isso eu preciso ter um cuidado com minha saúde e com os outros", acrescentou.

Já na UBS 1, da Asa Sul, Antônio Cunha, 68, reforçou a importância da imunização. “Desde 2014, nunca mais tive gripe. Sempre me cuidei, usei máscara na pandemia e nunca peguei covid. Agora estou aqui para evitar algo pior, porque sei que uma gripe pode virar pneumonia”, contou.

Ele relembrou um episódio de quando morava no Pará e teve uma infecção respiratória grave. “Trabalhava lavando pratos e peguei uma bronquite forte. Foi sério, tomei muitos antibióticos. Na época, via muita gente falecer por conta disso, mas graças a Deus, me recuperei e cuido bastante da minha saúde”, declarou o aposentado.

Imunização

A Secretaria de Saúde do DF disponibilizou um primeiro lote com 80 mil doses para a campanha, que pretende imunizar cerca de 1,2 milhão de pessoas pertencentes aos grupos prioritários, incluindo idosos, crianças entre 6 meses e 5 anos, gestantes e professores.

Além de evitar complicações da doença, estudos realizados pelo Centro de Controle dos Estados Unidos apontam que, no Brasil, a vacinação contra a influenza reduz em até 35% o risco de hospitalização entre grupos de alto risco e 58,7%, para pessoas com comorbidades.

Para se vacinar, basta procurar uma das UBSs do DF levando um documento de identificação e o cartão de vacinação. A dose deste ano protege contra os vírus H1N1, H3N2 e B. Além disso, a aplicação pode ser feita em conjunto com outras vacinas do calendário de rotina.