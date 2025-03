Na Unidade Básica de Saúde da Asa Norte, o fluxo de pessoas estava tranquilo, com filas pequenas e atendimento rápido - (crédito: Fotos: Davi Cruz)

A campanha de vacinação contra a gripe no Distrito Federal teve início nessa terça-feira (25/3). Ao todo, mais de 1,2 milhão de pessoas estão aptas para tomar o imunizante. O primeiro lote conta com 80 mil doses que combatem a influenza A (H1N1 e H3N2) e a influenza B, que são os vírus de maior circulação do Brasil.

As vacinas serão distribuídas para os grupos prioritários, que incluem idosos, crianças entre 6 meses e 5 anos, gestantes, puérperas, professores das redes públicas e privadas, indígenas, quilombolas, profissionais da saúde, população privada de liberdade, membros das forças armadas, pessoas com doenças crônicas e em situação de rua.

O secretário de Saúde, Juracy Lacerda Cavalcante Júnior, reforçou a importância da imunização da população. "A vacinação é a nossa principal ferramenta para diminuir complicações graves e internações causadas pela influenza. É um ato de cuidado consigo mesmo e com o outro", relatou.

Atendimento rápido

Na Unidade Básica de Saúde 2 (UBS), da Asa Norte, ontem de manhã, o fluxo de pessoas estava tranquilo, com filas pequenas e atendimento rápido, enquanto na UBS 1, o movimento era maior, com espera do público presente para a imunização.

A aposentada Márcia Laiz, de 78 anos, foi uma das primeiras a receber a dose na UBS 2. Para ela, manter a vacinação em dia é essencial. "Foi uma luta tão grande para conseguirmos as vacinas, então acho importantíssimo. Eu sempre me vacinei e nunca tive uma gripe forte", relatou ao Correio. Seu marido, Jaime Laiz, 98, também está com o calendário vacinal em dia. "Quero viver mais anos, sempre saudável", disse.

Edilene Ferreira do Nascimento, 47, cuidadora de idosos, também esteve na UBS 2, da Asa Norte. Ela ressaltou a importância da vacina para quem trabalha com pessoas vulneráveis. "Se eu pegar gripe, posso passar para meus pacientes. Por isso, eu preciso ter um cuidado com minha saúde e com os outros", acrescentou.

Já na UBS 1, da Asa Sul, Antônio Cunha, 68, reforçou a importância da imunização. "Desde 2014, nunca mais tive gripe. Sempre me cuidei, usei máscara na pandemia e nunca peguei covid. Agora estou aqui para evitar algo pior, porque sei que uma gripe pode virar pneumonia", contou.

Ele relembrou um episódio de quando morava no Pará e teve uma infecção respiratória grave. "Trabalhava lavando pratos e peguei uma bronquite forte. Foi sério, tomei muitos antibióticos. Na época, via muita gente falecer por conta disso, mas, graças a Deus, me recuperei e cuido bastante da minha saúde", declarou o aposentado.

Imunização

Além de evitar complicações da doença, estudos realizados pelo Centro de Controle dos Estados Unidos apontam que, no Brasil, a vacinação contra a influenza reduz em até 35% o risco de hospitalização entre grupos de alto risco e 58,7%, para pessoas com comorbidades.

Para se vacinar, basta procurar uma das UBSs do DF levando um documento de identificação e o cartão de vacinação. A dose deste ano protege contra os vírus H1N1, H3N2 e B. Além disso, a aplicação pode ser feita em conjunto com outras vacinas do calendário de rotina.

Quem não pode

» As pessoas com doenças agudas febris moderadas ou graves devem adiar a vacinação até a resolução do quadro, para não relacionarem à vacina manifestações de doenças. Aqueles que apresentarem sintomas leves, como dor de garganta, coriza, espirro, tosse, febre, dor de cabeça devem procurar uma UBS como primeiro ponto de apoio. O paciente será avaliado e, caso seja necessário, será encaminhado para os níveis mais complexos de atenção.

Fonte: SES-DF

Seis perguntas para...

Josie Velani, médica da Metasense

A vacina causa gripe?

Não. Esse é um grande mito e está frequentemente presente na fala de pacientes que recusam a orientação de vacina. Então, não há a menor chance disso acontecer. Existem diversos vírus causadores de infecções respiratórias que ficam mais frequentes exatamente no período da campanha. Isso explica a percepção equivocada de adoecimento pós vacina.

Qual a eficácia da

vacina da gripe?

A eficácia de uma vacina depende do tipo de vacina e da faixa etária estudada. A eficácia da vacina contra hospitalizações gira em torno de 65%. Alguns dados indicam que um adulto pode ter a incidência de infecção por influenza reduzida de 2.3% para 0.9%. Isso é bastante significativo.

Quem tem alergia a ovo pode tomar?

Sim. Há quantidades quase insignificantes na vacina. No entanto, pessoas que têm reação alérgica a ovo devem ter a liberação de seu médico assistente.

Por que preciso me vacinar todos os anos?

Anualmente e, algumas vezes, até semestralmente. Os vírus sofrem mutações ao longo do tempo e, por isso, a vacina sofre atualizações anuais, considerando tais mutações e os vírus que mais estão causando infecção no período considerado.

Quais os sintomas da gripe?

Mal estar geral, dor no corpo, febre, além de sintomas de infecção respiratória, dor de garganta e tosse.

A gripe pode levar à morte?

Sim. Gripe pode ser uma infecção séria e letal. Principalmente, em idosos e crianças.