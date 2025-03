Multirão de limpeza do SLU retirou mais de 15 mil toneladas de entulho das ruas

Ação do SLU para evitar criadouros do mosquito da dengue, combatendo também o descarte irregular de resíduos. - (crédito: Fotos: Divulgação/SLU)

Desde janeiro, já foram realizadas coletadas cerca de 15,6 mil toneladas de entulhos e resíduos descartados de forma irregular. A iniciativa, promovida pelo Serviço de Limpeza Urbana (SLU) em parceria com as administrações regionais, já passou por 19 regiões administrativas em oito edições.

O principal objetivo do Mutirão SLU é eliminar potenciais criadouros do mosquito da dengue, combatendo também o descarte irregular de resíduos. Durante os mutirões, enquanto as equipes de limpeza atuam, mobilizadores ambientais orientam os moradores sobre o descarte correto de resíduos, os dias e horários da coleta na região e a importância do uso dos papa-lixos e papa-entulhos.

No mutirão mais recente, que aconteceu entre 20 e 22 de março, em Ceilândia, no Guará e no Paranoá, foram recolhidas 3.150 toneladas de resíduos. A ação contou com o apoio de 50 caminhões, sete pás mecanizadas e 95 trabalhadores, entre motoristas e ajudantes.

A próxima ação ocorrerá em 27, 28 e 29 de março nas regiões do Núcleo Bandeirante, Varjão e Pôr do Sol/Sol Nascente.

