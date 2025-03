Ibaneis defende integração de forças de segurança durante evento no DF

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) voltou a defender a importância da integração nacional das forças de segurança para o fortalecimento das políticas públicas na área. "A partir do momento que trabalhamos com a integração das forças de segurança aqui no Distrito Federal, estamos colhendo resultados ano a ano", afirmou. A declaração foi dada nesta terça-feira (25/3), durante a abertura do Fórum de Segurança Pública pelo Brasil, evento que reúne especialistas e autoridades para discutir soluções para o combate ao crime no país.

Rocha ressaltou que, desde 2019, as forças de segurança do Distrito Federal atuam de forma coordenada, o que resultou em uma significativa redução nos índices de violência. "A partir do momento que trabalhamos com a integração das forças de segurança aqui no Distrito Federal, estamos colhendo resultados ano a ano", afirmou o governador.

Os dados mais recentes confirmam a eficácia da estratégia adotada no DF. Segundo o Atlas da Violência dos Municípios de 2024, Brasília é a segunda capital mais segura do Brasil, atrás apenas de Florianópolis (SC). Além disso, o DF alcançou, neste ano, a menor taxa de homicídios dos últimos 48 anos.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, elogiou as políticas de segurança do governo do DF e a redução da criminalidade na capital. Lewandowski também defendeu a necessidade de transformar o Sistema Único de Segurança Pública (Susp) em um mecanismo constitucional, para garantir a integração efetiva das forças policiais em todo o país. "Infelizmente, o Susp, criado em 2018, não tem força normativa para promover a integração das forças de segurança em toda a federação", explicou o ministro.

O evento

O Fórum de Segurança Pública pelo Brasil, promovido pelo partido Progressistas e pela Fundação Francisco Dornelles, vai até esta quarta-feira (26/3) e abordará temas como o combate ao crime organizado, o compartilhamento de iniciativas bem-sucedidas, o uso de inteligência no combate a organizações criminosas e a legislação penal.

A vice-governadora Celina Leão (PP-DF) participou da abertura do evento e reforçou o compromisso do governo do DF com a segurança pública. "No DF, temos demonstrado que é possível reduzir a criminalidade com planejamento, investimento e firmeza. A queda nos índices de violência é reflexo de uma gestão comprometida com resultados", afirmou.