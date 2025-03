Projeto fornece absorventes gratuitos em banheiros públicos

Absorva o Bem, projeto lançado pela Secretaria de Atendimento à Comunidade do Distrito Federal (Seac-DF), fornece absorventes de forma gratuita em ambientes públicos. A iniciativa visa promover a dignidade menstrual e incentivar a participação comunitária de forma voluntária.

Serão instaladas caixas para armazenar absorventes em banheiros públicos dos órgãos e entidades que aderirem à iniciativa, contribuindo para o acesso gratuito ao item essencial de higiene pessoal.

A pobreza menstrual é uma questão de saúde pública que afeta pessoas que menstruam de todas as idades e classes sociais. Meninas, mulheres e homens trans e demais pessoas com útero ao redor do mundo não têm acesso a produtos menstruais adequados, o que resulta em ausências escolares, isolamento social e problemas de saúde.

A falta de absorventes pode levar ao uso de alternativas inadequadas e insalubres, como panos velhos ou até mesmo papel, aumentando o risco de infecções. As caixas, que permanecerão fixadas nas paredes dos banheiros públicos por tempo indeterminado, representam uma rede de apoio comunitária e educativa.

A secretária de Atendimento à Comunidade, Clara Roriz destaca que “o projeto Absorva o Bem quer estimular a empatia e a colaboração entre a comunidade, ou seja, qualquer pessoa pode doar diretamente nas caixinhas”.