Feira de Empregabilidade com 300 vagas será realizada no Gama nesta sexta

Promovido pelo Grau Técnico Gama, nesta sexta feira (28/3), a Feira de Empregabilidade, iniciativa gratuita voltada para a inserção de profissionais no mercado de trabalho, ocorrerá das 9h às 14h na unidade localizada na Lado Leste, Área Especial 23, Setor Central – Gama. O evento juntará empresas parceiras, além de oferecer 300 vagas de emprego e estágio. A ação é gratuita ao público e não é necessária uma inscrição prévia.

Com início às 9h, a impressão de currículos será feita para o encaminhamento dos candidatos para entrevistas. Serviços gratuitos, como aferição de pressão, massagem, procedimentos estéticos e sorteios de brindes serão disponibilizados para os participantes no decorrer do evento. Alguns processos seletivos ocorrerão no local, aumentando as chances de contratação imediata.

Vagas para auxiliar operacional, operador de caixa, atendente de padaria, serviços gerais, cuidador de idosos e posições exclusivas para PCD nas áreas de cozinha e limpeza estão disponíveis, além de oportunidades nas áreas de vendas e assistência administrativa que serão ofertadas.

Grupo Sayonara, Ambev – Horizonte Logística, ID Logística, Timbre RH, Digno Saúde, Amor e Saúde, Grupo Altevita e Pamc Distribuidora da Nestlé, são algumas das empresas associadas desta edição. Estandes das empresas e uma equipe especializada para tirar dúvidas sobre cursos de formação profissional também estarão presentes no local.

O público-alvo inclui estudantes do ensino fundamental, médio, técnico e superior, além de profissionais em busca de recolocação no mercado.

Serviço

Feira de Empregabilidade Grau Educacional | Gama

Quando: 28 de março (sexta-feira), das 9h às 14h

Onde: Grau Técnico Gama - Lado Leste, Área Especial 23, Setor Central – Gama

Entrada gratuita

