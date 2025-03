Acidente grave na BR-070 deixa um morto e um ferido

Um homem morreu e outro ficou em estado grave após um acidente na BR-070, nesta terça-feira (25/3). A colisão envolveu um caminhão-baú e um carro.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros (CBMDF), o condutor do automóvel morreu no local. O passageiro do veículo foi resgatado e transportado ao Hospital de Base de Brasília. Ainda não há informações sobre a identificação das vítimas ou as causas do acidente.