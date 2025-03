Homem sofre queda de 3 metros de altura em obra no Gama

Após avaliação, o pedreiro apresentava sinais de que estava consciente e orientado, porém, com suspeita de trauma na coluna - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um homem de 31 anos sofreu uma queda de aproximadamente 3 metros de altura enquanto trabalhava em uma obra no Condomínio Bosque Imperial, no Gama. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por volta das 11h30para atender à ocorrência.

As equipes do CBMDF isolaram o local e realizaram os protocolos de salvamento em altura de trauma. Após avaliação, o pedreiro apresentava sinais de que estava consciente e orientado, porém, com suspeita de trauma na coluna, dores nas regiões torácica e das costas.

Não foram divulgadas informações da dinâmica do acidente.