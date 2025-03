Diretor do Detran é exonerado; Marcu Antônio Bellini assume o cargo

O diretor-geral do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), Takane Nascimento, foi exonerado do cargo. A decisão, do governador Ibaneis Rocha (DEM) foi publicada na edição desta quarta-feira (26/3), no Diário Oficial do DF.

Ao Correio, o governador afirmou que precisa de Takane na Subsecretaria das Cidades, para ajudar na implantação dos serviços nas administrações regionais.

Marcu Antônio de Souza Bellini, que, até então era subsecretário de Parcerias e Concessões da Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob), assume a direção do Detran.

Aguarde mais informações