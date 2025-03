MPDFT cobra explicações sobre mortes e feridos por descargas elétricas no DF

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), por meio da Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão (PDDC), notificou, nesta terça-feira (25/3) a Neoenergia Distribuição Brasília, a CEB Iluminação Pública, a Arena BRB e o Corpo de Bombeiros (CBMDF) para que apresentem informações detalhadas sobre os recentes incidentes com descargas elétricas na capital.

A ação ocorre após duas mortes e dois feridos em decorrência de eventos dessa natureza em março de 2025. Agora, as empresas e os órgãos públicos têm cinco dias para apresentar as informações solicitadas.

O MPDFT requisitou à Arena BRB um relatório completo sobre o incidente de 22 de março, que resultou em uma morte no Estádio Mané Garrincha. A procuradoria busca identificar os responsáveis técnicos, obter laudos periciais e entender as medidas de segurança elétrica existentes no local, bem como as falhas que possam ter contribuído para o acidente.

O CBMDF também foi notificado para apresentar o relatório da vistoria realizada na Arena BRB, além de cópias dos licenciamentos e laudos técnicos. A procuradoria busca entender se as normas de segurança foram seguidas e se houve falhas na fiscalização.

Além do incidente no estádio, o MPDFT investiga outros casos de descargas elétricas em Brasília, incluindo a morte de uma criança de 10 anos e o ferimento de uma mulher que sofreu um choque ao encostar o guarda-chuva em um fio de energia solto, e um homem atingido por uma descarga elétrica ao passar próximo a um poste de iluminação pública.

A Neoenergia e a CEB foram notificadas para apresentar os registros de descargas elétricas nos últimos três meses, detalhando datas, locais, impactos e possíveis causas. As empresas também devem informar sobre as ações preventivas em andamento ou planejadas para evitar novos incidentes.

Respostas

Procurada pelo Correio, a Neoenergia divulgou uma nota informando que “a prioridade é prestar todo o apoio necessário aos familiares de Adrian Coelho (menino que morreu ao ser eletrocutado por um fio de alta-tensão na Estância 4, em Planaltina). No momento da ocorrência chovia e ventava forte no local, com a incidência de muitos raios na região, conforme alertas dos órgãos de meteorologia. A empresa está apurando as causas da ocorrência e colaborando com as autoridades na investigação. Preliminarmente, vídeos mostram objetos pesados voando no local como tampas de caixa d'água, telhas e uma placa metálica que foi encontrada na rua da ocorrência, em cima da fiação rompida. Essa placa foi levada pela perícia.”

Sobre o caso de Cleonilson Borges Pimentel, catador de recicláveis eletrocutado no Cruzeiro ao caminhar próximo a um poste, a CEB IPes disse que “foi chamada para sanar a ocorrência de fuga de energia em poste de iluminação pública, em que um cidadão sofreu choque. A companhia informa que uma equipe de manutenção esteve no local imediatamente depois de informada, e que o equipamento não apresenta mais risco de choque. Os demais postes do local também foram periciados, e não apresentam risco de choque. Importa esclarecer, ainda, que o poste não apresentava nenhuma fiação aparente, e que o defeito foi localizado na fiação subterrânea, após escavação abaixo da base de concreto do equipamento.”