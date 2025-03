Professor é denunciado por fala racista em sala de aula

Entrada do Colégio CED 4, no Guara 1. - (crédito: Tony Oliveira AG Brasilia)

Nesta segunda-feira (24), uma aluna de 14 anos sentiu-se atacada após fala racista do professor de geografia durante a aula, no colégio CED 4 do Guará. O professor teria dito que “não via a hora de trocar de governo, porque era necessário que matasse metade dos pretos do Brasil, porque o preto precisava morrer mesmo”, destaca a jovem de 14 anos.

A tia da aluna, Fernanda Saraiva apresentou a denúncia à 4ª DP-DF (Guará) que investiga o caso como incitação ao crime e discriminação racial.

Em nota, a Secretaria de Educação (SEDF)informou que o afastamento imediato do professor foi determinado, e que a corregedoria já abriu um procedimento para apurar os fatos. No entanto, o professor negou todas as acusações feitas e, na terça-feira (25), seguiu dando aula normalmente.

Procuradas, a SEDF e a direção do CED 4 não se manifestaram. O espaço está aberto às manifestações.