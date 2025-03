Vídeo: Agrônomo é preso por plantar pés de maconha na Fercal

Um agrônomo de 39 anos foi preso pela Polícia Civil (PCDF) após a descoberta de uma extensa plantação de maconha na propriedade rural dele, na Fercal. O cultivo da droga estava oculto em meio a uma plantação de mandioca, visando dificultar a detecção. Veja:

A operação coordenada pela 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte) localizou um total de 28 pés de maconha. Segundo a Polícia Civil, o agrônomo pretendia mascarar a plantação da droga em meio ao cultivo de mandioca, uma vez que as folhagens são semelhantes.

As investigações concluíram, ainda, que a droga era vendida a usuários. A polícia segue com as apurações para identificar outros envolvidos no esquema. O homem foi preso por tráfico de drogas e, ao ser questionado sobre o crime, permaneceu em silêncio.