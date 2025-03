"Isonomia entre sexos é um direito humano fundamental", diz ministra do STM

Durante o seminário “Mulheres no Poder”, que realizado nesta quinta-feira (27/3) na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), a presidente do Superior Tribunal Militar (STM), Maria Elizabeth Rocha, falou sobre os desafios enfrentados por ela nas instâncias de poder e anunciou a criação de uma assessoria de gênero e diversidade dentro da estrutura do tribunal.

“Isonomia entre os sexos é um direito humano fundamentalizado em grande parte das constituições ocidentais e representa um fator decisivo para a consolidação democrática”, discursou a ministra na conferência Magna do seminário.

A ministra destacou a interseccionalidade como ponto chave da luta pela equidade, isto é, todas as diferenças e peculiaridades existentes dentro das questões de gênero. “Precisamos considerar o somatório dos critérios de segregação múltipla”, afirmou. “É imperioso manter a pluralidade, porque o que é presumido restringe a quem se espera libertar”, completou.

Em sua fala, Maria Elizabeth enalteceu ainda a luta das mulheres que vieram antes dela. “Se sou presidente do STM é porque muita sufragista apanhou e morreu para dar espaço às que vieram depois”, salientou.

Na oportunidade, a ministra anunciou ainda a criação de uma assessoria de gênero, raça e minorias no Superior Tribunal Militar (STM). "Vamos promover uma série de ações para que possamos reforçar, dentro da Justiça Militar e das Forças Armadas, a questão da austeridade e da inclusão", informou. "Estamos dialogando com coletivos de mulheres, movimentos sociais e trazendo para dentro da casa diferentes grupos sociais para que possamos promover a inclusão, tão importante para a democracia", acrescentou.