Deputado Daniel Donizet é acusado de importunação sexual por Andressa Urach

O deputado distrital Daniel Donizet (MDB) foi acusado pela influencer e atriz Andressa Urach, por meio das redes sociais, de ter a importunado sexualmente.

Em vídeo no qual Andressa explica o ocorrido, ela conta que o deputado tentou entrar à força em seu camarote em evento ocorrido na última quinta-feira (27/3), em Porto Alegre. "Homem, você tem que entender que, independentemente do seu poder e do seu dinheiro, quando a mulher fala que não, é não", afirmou a atriz de conteúdo adulto.

Segundo ela, após o segurança impedir o distrial de entrar no local, o parlamentar teria pedido para tirar uma foto com a influencer. "Ele não ficou satisfeito, ficou o tempo todo importunando", relatou Andressa, que se referiu ao deputado como "macho escroto".

Por meio da assessoria, o parlamentar negou o incidente. Urach já havia compartilhado um vídeo de Donizet aparentemente alcoolizado e com uma garrafa de bebida na mão. "Alguém sabe se essa pessoa é realmente deputado?", questionou a influenciadora em seu story no Instagram."Hoje vou te falar, meu segurança teve que trabalhar muito a paciência", diz a atriz na gravação.

Ainda no vídeo, Andressa escreve: "Se você for realmente deputado, avisa aí aos queridos colegas que mamãe não 'tá' a venda". Ao final, ela xinga o parlamentar ao referir-se ao seu "poder".

Um homem que supostamente seria o segurança de Urach também postou um vídeo falando sobre o ocorrido. "Ele (Donizet) disse para mim que eu não sabia quem ele era, mas que eu iria descobrir o poder que um deputado de Brasília tem. Que eu poderia ter certeza que, no outro dia, eu não estaria mais trabalhando em lugar nenhum", afirmou o suposto segurança. "Nisso ele deu uma acalmada, depois voltou e pediu para tirar uma foto com a Andressa. Ela autorizou e tirou uma foto com ele. Ele falou algumas bobagens, eu pedi para que ele se afastasse, mas ele não saiu da volta, continuou ali. Ele queria falar com a Andressa. Ele continou incomodando, até que o pessoal da segurança convidasse ele para se retirar", completou.

Em nota, a assessoria de Daniel Donizet negou qualquer desentendimento com a equipe de segurança da atriz. "O deputado distrital Daniel Donizet esclarece que está em Porto Alegre a trabalho e que esteve em um bar na noite de quarta-feira após agenda política. Porém, ele nega que houve desentendimento com a equipe de segurança da influencer". O parlamentar desativou suas redes sociais. O Correio entrou em contato com a assessoria da influenciadora, que preferiu não se manifestar sobre o assunto.

Veja o vídeo: