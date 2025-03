Andressa Urach revela que namoro com Mari Ávila foi fachada: "Não gosto de mulher"

Andressa Urach usou as redes sociais nesta última quarta-feira (26/3), e abriu o jogo sobre sua sexualidade. A criadora de conteúdo adulto, que também costuma realizar gravações com outras mulheres, afirmou que seu namoro com Mari Ávila, assumido no ano passado, na verdade era marketing.

Através do Instagram, a influenciadora digital negou que tenha namorado com a top 1 da Privacy. "Para finalizar, quero deixar claro aqui: o meu namoro com a Mari Avila, que eu amo, admiro e acho linda, era marketing. Mamãe vendeu isso", disse.

Andressa Urach fez questão de ressaltar que as duas somente gravaram conteúdo. "A gente nunca namorou, a gente nunca ficou, a gente só gravou. Mamãe não gosta de periquit*", destacou ela, que ainda lembrou que o tema já foi abordado em seu livro e como ela utiliza do marketing para projetar sua imagem.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Não gosto de mulher"

"No meu livro Morri para Viver eu já contei o que a mamãe já fez pelo marketing [da minha imagem]", explicou Urach, onde também pediu para que deixassem de praticar assédio sobre ela. "Então, por favor, mulherada. Amo a admiração de vocês quando vocês (…), sou super grata, mas não tenta me agarrar, eu não gosto de periquit*", finalizou.