Linha de ônibus para o campus Darcy Ribeiro da UnB terá mais 21 viagens

A partir da próxima segunda-feira (31/03) serão disponibilizadas mais 21 viagens da linha 0.110 que faz trajeto para a Universidade de Brasília (UnB). A secretaria de transporte e Mobilidade (Semob-DF) definiu o aumento da frota dessa linha para melhor atender aos alunos do Campus Darcy Ribeiro.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Com a mudança, serão realizadas 249 viagens por dia pela linha 0.110. Somadas as 54 operadas pela linha 110.2, serão ofertadas 303 viagens diárias aos usuários do transporte público. Segundo a Semob, as saídas acontecerão a cada dois minutos durante a manhã.

Embarque facilitado

Além da oferta ampliada de veículos, o embarque dos estudantes também sofreu alterações. Exclusivamente nos ônibus da linha 0.110, os alunos poderão usar os validadores (totens instalados na plataforma B da Rodoviária do Plano Piloto) para agilizar o embarque. Após a validação os usuários podem embarcar em qualquer uma das portas traseiras dos ônibus.

Em nota, o secretário de Transporte e Mobilidade, Zeno Gonçalves, disse que “a Semob faz o monitoramento constante das linhas da UnB, e em todo início de período letivo a gente faz os ajustes necessários para atender à demanda. Já alteramos o itinerário na viagem de volta para reduzir o tempo de retorno dos ônibus, já alteramos o sistema de embarque na Rodoviária para agilizar as saídas dos veículos, e estamos sempre aumentando a oferta de viagens”, afirma.

* Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado