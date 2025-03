Detran DF oferece curso para ajudar a superar o medo de dirigir

O curso é oferecido gratuitamente pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), com a duração de 20h e é destinado a homens e mulheres habilitados que, por algum motivo, têm medo de dirigir. São disponibilizadas 20 vagas.

As aulas começam na terça-feira (1º/4), com inicio às 18h, e finalizando às 22h. Durante as aulas, os condutores terão a oportunidade de aprender técnicas para gerenciar e superar a ansiedade e o estresse ao volante, contando com dicas para melhorar a confiança e a segurança ao dirigir.

Os interessados precisam realizar a inscrição presencialmente na Escola Pública de Trânsito, localizada na 906 Sul. Para se inscrever, é necessário estar com a Carteira Nacional de Habilitação válida.

Curso Iniciação à Superação do Medo de Dirigir

De 1º a 22 de abril, das 18h30 às 22h.

Local: Escola Pública de Trânsito – 706/906 Sul.

*Estagiária sob a supervisão de Márcia Machado