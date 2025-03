Saidão de março termina com 17 presos foragidos no DF

O nome, a foto e demais informações sobre os foragidos estão no site oficial da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Dezessete detentos não retornaram ao Centro de Progressão Penitenciária(CPP), à Penitenciária Feminina do DF (PFDF) e ao Centro de Internamento e Reeducação (CIR) na última saída temporária e são procurados pelas forças de segurança do Distrito Federal, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape).

Durante a semana, a Seape, por meio da Diretoria de Fiscalização da Polícia Penal (DFPP), realizou 2.689 fiscalizações em 30 Regiões Administrativas, em uma operação mobilizando 234 policiais penais. A ação resultou em dois internos recolhidos, e o atendimento de uma ocorrência de ameaça e lesão corporal.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Quem tiver informações sobre algum foragido descumprindo as condições do regime domiciliar ou os benefícios das saídas temporárias deve realizar a denúncia por meio dos canais:



Site de denúncia Online

Telefone: (61) 99666-6000.



O nome, a foto e demais informações sobre os foragidos estão no site oficial da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária.

*Estagiária sob a supervisão de Eduardo Pinho