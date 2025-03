Um vinho exclusivo em homenagem aos 65 anos de Brasília

Para celebrar os 65 anos da capital, a Vinícola Brasília, que comemora um ano de funcionamento justamente em 21 de abril, lança um vinho exclusivo. A edição comemorativa traz o rótulo inspirado em um quadro criado pelo artista brasiliense Daniel Jacaré, especialmente para a ocasião. A obra, que também ficará exposta na sede da vinícola, destaca elementos da paisagem e da identidade de Brasília. Foram produzidas 3 mil garrafas de 750ml, além de 65 garrafas Magnum (1,5l), numeradas e colecionáveis. "Nosso desejo é que este rótulo seja mais do que um vinho — um presente que celebra este momento especial e uma experiência única para quem aprecia a bebida e tem Brasília no coração", afirma Artur Farias, diretor comercial da Vinícola Brasília.

Tempranillo para traduzir a essência da capital

A edição comemorativa é um tempranillo, variedade de origem da Península Ibérica que se adaptou ao terroir do Cerrado de altitude. Para celebrar os 65 anos da capital, a vinícola lançou um corte especial de três safras — 2020, 2022 e a recém-produzida 2024. A safra 2020, primeira da história da vinícola, reforça a trajetória e a evolução do projeto ao longo dos anos. Parte do vinho amadureceu em barricas de carvalho, resultando em uma complexidade única. "Foram meses de trabalho para criar um vinho que traduzisse a história de Brasília. A variedade de uva tempranillo foi escolhida para essa edição especial por sua boa adaptação ao Cerrado", afirma Artur Farias.

Selo Amazônia efetivado até a COP30

O Comitê Gestor do Selo Amazônia fará a primeira reunião no próximo dia 7, para começar a definir quais são as prioridades e as diretrizes para a certificação dos primeiros produtos fabricados a partir de matérias-primas do bioma da Amazônia, com respeito à biodiversidade, sustentabilidade e respeitando a floresta em pé. A ABNT e o Inmetro serão responsáveis por elaborar as normas técnicas e credenciar as unidades certificadoras. "Isso vai dar força e agregar valor a esses produtos que serão promovidos no Brasil e no exterior pela Apex. Esperamos as primeiras certificações para a COP 30 ", antecipou Rodrigo Rollemberg, secretário de Economia Verde do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Comissão discute socioeconomia

Os integrantes da Comissão Nacional de Bioeconomia se reuniram pela segunda vez para discutir o capítulo da socioeconomia. Neste encontro, foi apresentada uma primeira versão do documento, que recebeu sugestões da comissão. A partir delas, um novo texto será sistematizado e rediscutido. Concluído esse processo, a proposta irá a consulta pública, o que deve acontecer na primeira quinzena de abril.

Conjunto Nacional ganha Prêmio Arapoti

O shopping Conjunto Nacional recebeu o Prêmio Arapoti, considerado o Oscar da sustentabilidade, na categoria de melhor coleta seletiva social. O centro comercial destina os materiais recicláveis para empresas e cooperativas, enquanto os resíduos orgânicos da praça de alimentação são transformados em adubo nos pátios de compostagem. Esse processo abastece a horta urbana do empreendimento, que produziu 1.350 hortaliças orgânicas em 2024. O shopping também reciclou 85% dos resíduos gerados e implementou uma Estação de Reuso de Água (ERA), resultando na economia de 55 milhões de litros.

A Serasa Experian abre as inscrições para o seu programa social de inclusão (foto: Serasa Experian)

Serasa Experian abre inscrições para curso de programação

A Serasa Experian abre, hoje, as inscrições para o seu programa social de inclusão por meio da educação profissionalizante, o Transforme-se. Para o Distrito Federal são oferecidas 156 bolsas de estudo gratuitas. Ao todo, há 510 vagas para o curso de tecnologia — programação de sites e aplicativos (programação front end Java). Podem se inscrever jovens moradores de comunidades de baixa renda, com idades entre 18 e 29 anos, que tenham completado ou estejam cursando o ensino médio. O projeto chega à sexta edição com mais de 2,1 mil pessoas de sete estados formadas pela iniciativa de ESG da maior datatech do país, em um investimento que ultrapassa R$ 13 milhões desde 2021. As vagas estão disponíveis para Brasília, Recife e São Paulo (Zona Leste). As inscrições devem ser feitas no link www.serasaexperian.com.br/transforme-se/.