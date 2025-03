Semana começa com mais de 600 vagas de emprego no DF

Para quem está querendo fechar o mês empregado, as Agências do Trabalhador do Distrito Federal estão com 624 oportunidades de emprego abertas nesta segunda-feira (31/3).

Do total, 15 são reservadas à pessoas com deficiência (PCDs), com salários de até R$ 1,8 mil. São dez vagas para auxiliar de lavanderia em Santa Maria e cinco para auxiliar de cozinha em Águas Claras.

Ainda há dez postos para estágio, como operador de telemarketing ativo e receptivo, no Gama, com remuneração de R$ 300/quinzena. É necessário ter ensino médio completo para concorrer ao cargo.

Para o público em geral, o destaque são as duas vagas para supervisor de vendas comercial, sem local fixo de trabalho. Os selecionados receberão R$ 4,5 mil e devem ter experiência e ensino superior completo em gestão comercial.

Além disso, há oito oportunidades para vendedor pracista, no Guará, com exigência de graduação na área comercial, e duas para técnico mecânico de ar-condicionado, sem ponto fixo de atuação, com exigência de escolaridade. Os salários são de R$ 4 mil e R$ 3 mil, respectivamente.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das 14 Agências do Trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana.

Empregadores e empreendedores que desejem ofertar vagas ou utilizar o espaço das Agências do Trabalhador para as entrevistas, podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo e-mail gcv@sedet.df.gov.br.