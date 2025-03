Discussão por causa de cueca termina em esfaqueamento, em Ceilândia

Um homem foi esfaqueado pelo vizinho, na tarde deste domingo (30/3), após uma discussão por causa de uma cueca. O crime ocorreu na QNN 21 de Ceilândia.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), equipes foram comunicadas do crime e seguiram até o local das agressões, em um lote do Conjunto I da QNN 21.

No local, os policiais encontraram a vítima recebendo atendimento pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF). Segundo a PMDF, o homem tinha marcas de facadas na cabeça, pescoço, rosto, tórax e braço.

Uma testemunha informou aos militares que suspeito e vítima bebiam juntos. De acordo com a corporação, o suspeito de cometer o crime disse que uma cueca tinha sumido do varal e começou a discutir com o vizinho.

O suspeito retornou para casa, voltou com uma faca e desferiu golpes na vítima. O agressor foi encontrado pelos policiais na própria residência. Ele foi encaminhado à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro), onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio, qualificado por motivo fútil.

A vítima foi conduzida para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC) para atendimento médico. Segundo a Polícia Militar, essa é a segunda vez que o autor esfaqueia a mesma vítima. Em uma outra oportunidade, foi registrada uma lesão corporal por conta de uma facada na mão, de acordo com a corporação.