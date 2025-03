Capital recebe eventos gratuitos que apresentam o gênero musical choro

Os brasilienses que apreciam o gênero musical choro poderão desfrutar apresentações gratuitas no Distrito Federal. O projeto Tenor Chorão busca resgatar a sonoridade do violão e atender a população que se interessa pelo gênero musical, geralmente, os mais velhos. Os shows acontecem neste sábado (29/3), às 9h, na Administração Regional de Arniqueiras, e, na próxima sexta (4/4), no CEIAC Águas Claras, às 11h e às 13h. O projeto também terá eventos em 7 e 15 de abril (veja o serviço no fim da matéria)



Nícolas Madalena, multi-instrumentista foi quem idealizou o projeto e destaca a importância de realizar eventos para uma faixa etária diferente “A ideia de expandirmos o projeto para idosos e adultos visa preencher uma lacuna em Brasília, pois existe ausência da cultura para essas faixas etárias”, disse. Ele também enfatiza a importância de promover interação com pessoas que já tiveram contato com o Choro em diferentes fases da vida, mas que não se reconectaram com o estilo atualmente.

As apresentações do evento duram 60 minutos, e contam com um repertório variado incluindo clássicos como "Carinhoso", "Rosa" de Pixinguinha, “Nova Ilusão”. O público também terá a oportunidade de aprender mais sobre a história do Choro e a relevância do violão tenor para a música brasileira. Até o final desta temporada, a previsão do grupo é atingir cerca de 2.500 pessoas. Veja o serviço abaixo dos eventos que serão realizados.

SERVIÇO

Projeto ‘Tenor Chorão’ – 2ª temporada

Próximas apresentações:

28/03 (sexta-feira), período matutino

Escola Classe – Arniqueira

Endereço: SHA conjunto 04, Sria II Qe 38 Cl Ae, 05 - Setor Habitacional Arniqueira

29/03 (sábado), às 9h

Administração Regional – Arniqueira

Endereço: SH Arniqueiras ADE Águas Claras lote 33 e 34 – Taguatinga

04/04 (sexta-feira) – períodos matutino (11h) e vespertino (13h)

CEIAC Águas Claras

Endereço: QS 11 conjunto R AE 01, Conj. R/04 Qs 11 Conjunto R - Taguatinga

* 07/04 segunda feira – (vespertino)

Instituto Lar dos Velhinhos Maria Madalena

Endereço: Smpw Trecho 3 Q 1, Conjunto A S/N - Núcleo Bandeirante

* 15/04 - (vespertino – 15h30)

EC 10 TAGUATINGA SUL

Endereço: St. D Sul QSD 18 AE 23 - Taguatinga, Brasília