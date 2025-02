PDAD: No DF, 59,8% da população em idade de trabalhar estão empregados

A pesquisa revelou que 46% dos moradores do DF vão para o trabalho de carro e 35% de ônibus - (crédito: Agencia Brasilia)

A Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) revelou que, no Distrito Federal (DF), mais da metade das pessoas economicamente ativas (em idade de trabalhar) estão empregadas. O dado aponta que 59,8% dos moradores que têm 14 anos ou mais estão trabalhando.

Em relação às áreas de atuação, a PDAD revela que 47,3% da população atua no setor privado; 28,6% são autônomos e 17,1% atuam no setor público. Além disso, 17% atuam em outras atividades de serviços e 6,8% em administração pública, defesa e seguridade social.

Apesar do advento do trabalho híbrido após a pandemia, 85,2% atuam de forma presencial e 14,3% atuam de forma remota ou híbrida. A pesquisa também revelou que 46% dos moradores do DF vão para o trabalho de carro e 35% de ônibus.

Sobre os empreendedores da capital, 43,2% têm Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e 29,4% atuam como Microempreendedor Individual (MEI).