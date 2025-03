Estreia de musical dos Paralamas é cancelada por problemas no Teatro Nacional

A estreia do espetáculo Vital, o musical dos Paralamas em Brasília, prevista para esta sexta-feira (28/3), foi cancelada. A produção do evento divulgou comunicado informando que o motivo do cancelamento são problemas técnicos na sala Martins Pena, do Teatro Nacional.

Os ingressos adquiridos serão cancelados e os valores ressarcidos pela plataforma Sympla. A realização das sessões inicialmente previstas para sábado (29/3) e domingo (30/3) ainda não está indefinida. A produção informou que, ainda nesta sexta-feira (28/3), às 21h, será divulgado um novo comunicado sobre os outros dias de espetáculo.

Goteira

Na última terça-feira (25/3), uma goteira atingiu a sala Martins Pena, alagando o tablado de madeira. "Já esclarecemos que foi um problema em uma das bombas da caixa d’água que propiciou o vazamento. Foi algo simples e rapidamente resolvido. Tanto que não houve nenhum impedimento quanto à realização da programação. A orquestra (sinfônica do Teatro Nacional) ensaiou, se apresentou e está sendo finalizada a montagem de um espetáculo", disse em nota o secretário de Cultura e Economia Criativa, Cláudio Abrantes.

O musical

A banda Os Paralamas do Sucesso é responsável por uma trajetória de 40 anos de sucesso. Para além dos hits e músicas emplacadas nas rádios, outra característica marcante do trio são os fortes laços de amizade entre Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone. As quatro décadas de parceria entre os músicos são retratadas em Vital, o musical dos Paralamas.