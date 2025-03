Drenar DF será inaugurado neste sábado (29) para minimizar impactos da chuva

O Drenar-DF, programa de captação e escoamento de águas pluviais, será inaugurado neste sábado (29/3), a partir das 9h30. Com um investimento de R$ 180 milhões, o projeto contará com um sistema de drenagem que duplica a capacidade da rede existente, minimizando os impactos imediatos das chuvas para os moradores das quadras iniciais da Asa Norte. Cerca de 291 bocas de lobo foram construídas em pontos estratégicos desta região e selecionadas com base em levantamento sobre trechos críticos de alagamento ou de empoçamento.

A iniciativa também contribui com a preservação do Lago Paranoá, reduzindo a pressão e o índice de sujeira da água que chega ao corpo hídrico por meio da bacia de detenção, proporcionando mais um ponto de lazer para a população, o Parque Internacional da Paz. As obras foram divididas em cinco lotes e executadas pela Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap).

A rede de tubulação soma 7,7 km de extensão e foi projetada para suportar chuvas intensas e transportar grandes volumes de água até o ponto de escoamento. As galerias (áreas subterrâneas) começam na altura da Arena BRB (Estádio Nacional Mané Garrincha), seguindo em paralelo às quadras Norte 902 (perto do Colégio Militar), 702, 302, 102, 202 e 402, cruzando a W3 Norte e o Eixo Rodoviário Norte (Eixão), além da via L2 Norte, e chegando à L4 Norte.

Preservação ambiental e o novo Parque

A nova rede de tubulação intercepta a antiga em sete pontos para evitar sobrecarga e eventuais transtornos à população. Os dispositivos são semelhantes a janelas e permitem que parte do volume captado pela rede antiga seja direcionado para o novo sistema. Além de duplicar a capacidade de escoamento da região, a estratégia otimiza os recursos investidos no projeto e o tempo de execução das obras.

A bacia terá a função de reduzir a pressão da água que chega ao lago e o índice de sujeira incorporado a partir do processo de decantação. Com isso, auxiliará na manutenção da qualidade e da balneabilidade do lago, que hoje é considerada adequada em 95% de sua extensão.

O Parque Urbano Internacional da Paz, passará a ser utilizado após o Drenar-DF. Ele foi construído em contrato à parte do sistema de drenagem com investimento de R$ 2,2 milhões. O local abriga a bacia de detenção, uma praça, ciclovia, calçada e estacionamento, além de arbustos e árvores frutíferas. A Terracap desenvolveu o projeto em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh-DF) e seguindo exigências do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).



Área subterrânea e próximos passos

As áreas subterrâneas (galerias) do Drenar DF foram criadas com a técnica que consiste na abertura de poços de visita (PVs) — únicas estruturas à vista —, utilizados para a escavação das galerias subterrâneas. No total, foram abertos 108 PVs, que estão equipados com tampas de concreto e escadas, e servirão para manutenção, limpeza e inspeção após o início da operação do sistema. As entradas de acesso têm profundidade média de 11,32 metros, e algumas chegam a 21,3 metros de altura — o equivalente a um prédio de seis andares.

Um terceiro tipo de solo, rígido, foi identificado durante a escavação do lote 2, próximo à bacia de detenção. Para lidar com o desafio, foi preciso trocar a estratégia: os operários passaram a usar escavadeiras e furadeiras hidráulicas – equipamentos especializados, munidos de brocas, capazes de perfurar e romper solos resistentes. O rompimento do último trecho de solo rígido ocorreu no dia 8 deste mês.

A segunda fase do projeto, que deve ser executado pela Terracap, compreende as quadras 4 e 5 até as quadras 14 da Asa Norte. O material está em aprovação na Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) e aguarda recursos. Um terceiro projeto está em estudo para atender as quadras de finais 15 e 16.