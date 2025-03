Vídeo: homem entra em igreja e furta equipamentos de som

Um homem furtou equipamentos de som em uma igreja católica, no Setor Habitacional Mestre D'Armas, em Planaltina-DF, na tarde desta quinta-feira (27/3). Entre os itens levados, estão uma caixa subwoofer, uma mesa de som com oito canais e quatro cabos conectores, avaliados em R$5 mil. Apesar do furto, a Paróquia Nossa Senhora de Nazaré continua as atividades.

O crime ocorreu por volta das 16h, quando a igreja estava pouco movimenta e o homem aproveitou para realizar o furto. O padre da paróquia registrou o boletim de ocorrência na 16ª DP, que investiga o caso.

Câmeras de segurança registraram ação do criminoso. Vestido com casaco, bermuda preta e chinelos, o homem entrou e saiu da igreja duas vezes para furtar os equipamentos de som.

Veja o vídeo:



* Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho