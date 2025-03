Mediação tributária: TJDFT homologa 200 acordos e negocia R$ 1,5 milhão

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), por meio do Núcleo Permanente de Mediação e Conciliação (Nupemec), negociou R$ 1,5 milhão durante a 2ª Semana Nacional de Regularização Tributária, realizada entre 17 e 21 de março.

Ao longo dos cinco dias de atendimentos, foram realizadas 600 audiências, envolvendo 650 partes e resultando em 200 acordos homologados. A iniciativa evita medidas mais gravosas e reforça a importância social do pagamento de tributos como mecanismo essencial para o financiamento dos serviços públicos que beneficiam toda a população.

A ação é supervisionada pela 2ª Vice-Presidência do Tribunal, em conformidade com a Resolução 471/2022 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), sob a coordenação do juiz Gabriel Coura, do 4º Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (Nuvimec).