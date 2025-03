Fevereiro registrou mais de 7 mil novos empregos com carteira assinada no DF

Em fevereiro, foram registrados no Distrito Federal 7.030 novos postos de trabalho com carteira assinada, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados nesta sexta-feira (28/3), pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O número é resultado de 43,7 mil admissões e 36,6 mil desligamentos no mês. No primeiro bimestre de 2025, 14,5 mil novas vagas formais foram contabilizadas. Quanto aos últimos 12 meses, o saldo registrado na capital é de 47,5 mil empregos. Com o acréscimo, a quantidade total de pessoas formalizadas trabalhando supera 1,02 milhão.

Ainda de acordo com a pesquisa, o setor de Serviços foi o que registrou mais admissões, contabilizando 5.925 vagas. Na sequência aparecem Indústria (395), Comércio (309), Construção (303) e Agricultura (98).

Os novos contratados foram, em maioria, do sexo feminino, com 4.252 mulheres em novos cargos. Quanto ao grau de educação, pessoas com ensino médio completo foram as principais atendidas (4.390). Em maioria, jovens entre 18 e 24 anos são o grupo que mais ocupou vagas no DF no mês, com 2.654 carteiras assinadas.