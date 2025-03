Criança de 3 anos morre afogada em piscina de resort

Uma criança de 3 anos morreu afogada na piscina de um resort em Alexânia, cidade localizada a cerca de 90km do centro de Brasília. O caso ocorreu na tarde de quinta-feira (28/3), quando uma funcionária do local avistou o menino flutuando na água.

Os salva-vidas do resort realizaram os primeiros socorros, incluindo massagem cardíaca, enquanto o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. A criança foi levada ao Hospital Municipal de Alexânia, mas não resistiu. As circunstâncias da morte ainda estão sendo investigadas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ao Correio, o resort lamentou o ocorrido e afirmou estar prestando suporte à família da vítima. "Lamentamos profundamente o ocorrido com um de nossos hóspedes em Alexânia. A criança foi localizada por uma prestadora de serviços do hotel e, imediatamente, nossa equipe de salva-vidas iniciou a massagem cardíaca. Em poucos minutos, o Samu chegou ao local e assumiu o atendimento médico. O próprio hotel acionou a polícia. Cumprimos todas as normas de segurança em relação à piscina, incluindo certificações e treinamento da equipe. Nossas prioridades, no momento, são a assistência à família e o suporte ao trabalho da Polícia Civil."