Enxame de abelhas causa desespero em Ceilândia nesta sexta-feira (28/3)

Um enxame de abelhas atacou diversas pessoas que circulavam pela Avenida Hélio Prates, em Ceilândia Sul, na tarde desta sexta-feira (28/3). De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), que foi acionado para o local, os insetos estavam em um poste de energia na QNM 1. O acidente chegou a atrapalhar inclusive o comércio na região, uma vez que o perímetro foi isolado pelos militares para combater o enxame.

"Eu escutei duas meninas gritando e quando vi um técnico que estava mexendo em um poste onde tinha as abelhas. Ele não sabia que elas estavam lá e acabou irritando os insetos", contou João Alves, de 21 anos, que trabalha em uma loja de tecidos em frente ao local onde ocorreu o acidente. "Teve gente que foi parar no hospital. Vi duas meninas com muitas abelhas no cabelo e os vendedores de lojas vizinhas tiveram até que abandonar o estabelecimento para fugir", completou João, que disse ter visto um senhor desmaiar três vezes, após ser "coberto" pelos animais.

O CBMDF afirmou que solicitou a Neoenergia para desligar a rede e fez o extermínio das abelhas. "O local onde elas estavam alojadas não oferecer condições de capturá-las e soltá-las em um ambiente florestal".

Contatada pela redação, a Neoenergia afirmou "não ter informações" sobre o técnico que estaria trabalhando no poste no momento em que as abelhas começaram a atacar as pessoas. "A única participação da Neoenergia foi desligar a rede para que os bombeiros fizessem o trabalho em segurança", afirmou a assessoria.

Veja o vídeo do momento em que os bombeiros agem na remoção do enxame: