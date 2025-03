Moradores da Asa Norte se mobilizam contra violência no bairro

Neste sábado (29/3), por volta das 11h, moradores das quadras centrais da Asa Norte se reuniuram em um protesto na quadra esportiva da 403 Norte. O motivo são os roubos e furtos recorrentes na região, sobretudo nas quadras 403 e 404, que têm registrado um aumento constante nas ocorrências de furtos e danificação de carros e apartamentos.

Os vizinhos se reuniram, primeiro, em um grupo no WhatsApp, por onde relatam os crimes e buscam soluções para o problema coletivo. "Estamos aqui para clamar por segurança. No nosso grupo de whatsApp temos cerca de 85 pessoas e todo dia temos registro de ocorrência com violência nessas quadras", explica Vânia Duarte, aposentada e proprietária de um apartamento na região.

Ela foi uma das organizadoras do grupo de moradores, que levou cartazes com cobranças e críticas severas ao Governo do Distrito Federal (GDF). "Ibaneis Rocha, a Asa Norte pede socorro! Não precisamos de helicópteros. Precisamos de policiais em ronda nas ruas, dupla Cosme e Damião e segurança nas quadras"; "Menos helicópteros, mais rondas ostensivas" e "Governador, não é favor, é obrigação!" foram algumas das mensagens lidas no local.

Tradutor e morador da 403 Norte, Enrique Villamil atentou para a frequência das ocorrências. "Ironia à parte, hoje vimos os policiais ficarem na região e eles disseram ter vindo para dar apoio ao evento. Para se ter ideia, há 15 dias, nove bicicletas, no bloco A, foram furtadas de uma só vez", conta.

O consenso é de que, nas últimas três semanas, houve um aumento constante na violência e furto, elementos tornados cotidianos. "Toda noite acontece. São mais furtos. Pegam ferramentas de jardinagem; carros, não levam, mas roubam pneus e rodas", observa Enrique.



Na interação com os vizinhos prejudicados, Vânia Duarte analisa: "Ouvimos muito da polícia, no telefone: 'quando tiver viatura, iremos...' Não têm tido atenção conosco. Caso contrário, não estaria ocorrendo. Acho que a criminalidade está mais difundida nas quadras centrais. Até mesmo pela facilidade na mobilidade".

O crime não para

A noite a anterior ao encontro dos moradores trouxe um exemplo expressivo. Na 403 Norte, no bloco E, uma moto foi danificada, bem como o compartimento de uma caminhonete. No bloco L, dois carros foram arrombados, recentemente. No mesmo local, na noite de sexta (28/3), câmeras flagraram um arrombador de carros circulando e tentando mexerem diversos carros.

Ainda que o grupo não tenha formalizado nenhum encaminhamento de documento ou pleito direto ao GDF, as queixas se avolumam.

Presente no local, o segundo tenente Caio César da PM comentou a situação e explicou que o 3º Batalhão, com 170 homens no efetivo, é destacado para ações em toda a Asa Norte, Noroeste, SAAN, UnB, SMU e SOF Norte.

"Existe policiamento nosso, ele não para. Até maio, teremos um reforço de efetivo, já que 1250 novos policiais assumiram postos em todo o DF. Eles estão em período de formação. Só ainda não sabemos qual será o reforço para a Asa Norte", pontuou.