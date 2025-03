Vídeo: Polícia Civil investiga série de roubos a casas no Park Way

A Polícia Civil (PCDF) prendeu, na manhã desta quarta-feira (26/3), um suspeito de praticar uma série de roubos a residências no Park Way. Os crimes, ocorridos em fevereiro e março de 2025, foram marcados pela violência contra as vítimas e até uso de armas de fogo. Outros dois suspeitos que agiam com ele, identificados como Diogo da Silva Oliveira e Renan Josué dos Santos, seguem foragidos.

A polícia procura outros dois suspeitos que agirem com o homem preso nesta quarta-feira, identificados como Diogo da Silva Oliveira e Renan Josué dos Santos (foto: Divulgação/PCDF)

Leia também: Idoso de 68 anos aterroriza Lago Norte com série de furtos a casas

As investigações da 11ª Delegacia de Polícia (Núcleo Bandeirante) revelaram que os assaltantes monitoravam as residências antes de invadi-las. Quando encontravam a oportunidade, entravam nas casas por áreas de mata, rendiam e amarravam os moradores, e levavam joias, eletrônicos, dinheiro e veículos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em um dos crimes, as vítimas foram intimidadas com pistola e facas durante 30 minutos. A polícia identificou um padrão nos crimes, indicando planejamento prévio e conhecimento da rotina das vítimas. Veja uma das invasões:

Eles responderão por associação criminosa armada e roubo majorado, com agravantes de restrição de liberdade das vítimas e uso de arma de fogo.