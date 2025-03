PM prende suspeito de tentativa de feminicídio que fugiu para Ceilândia

Um homem de 41 anos foi preso em Ceilândia, na noite da última sexta-feira (28/3), acusado de tentar matar a companheira em Santo Antônio do Descoberto (GO) e fugir para o Distrito Federal.

Durante a madrugada, policiais militares do Batalhão de Policiamento de Choque (BPChoque) receberam informações sobre a tentativa de feminicídio e a fuga do suspeito para Ceilândia, onde ele tem familiares. O autor estaria conduzindo um veículo VW/Gol vermelho.

Em patrulhamento, os policiais localizaram o carro estacionado em frente a um comércio na EQNN 7/9, mas o suspeito não estava no local. As buscas continuaram até um endereço na EQNN 07, onde havia indícios de que ele poderia estar escondido.

No local, os militares entraram em contato com uma prima do foragido e o marido dela, que confirmaram que ele estava na residência desde cedo. Diante da situação, os policiais realizaram buscas no imóvel e encontraram o suspeito escondido em uma casa nos fundos do lote.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) para as devidas providências legais. No momento da abordagem, ele apresentava cortes nos dedos da mão direita. De acordo com a versão dele, os ferimentos teriam sido causados durante a luta corporal com a vítima e ao manusear a faca utilizada no crime.

Devido aos ferimentos, o homem foi levado à UPA de Ceilândia para receber atendimento médico antes de ser conduzido à delegacia.