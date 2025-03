Entregadores de aplicativos em greve marcam ato, às 12h, na Torre de TV

Em paralisação, nesta segunda (31/2) e terça-feira (1º/4), os entregadores de aplicativos do Distrito Federal marcaram um ato no estacionamento da Torre de TV, às 12h de hoje. A informação foi repassada pela Aliança Nacional dos Entregadores por Aplicativos (Anea) pelas redes sociais. O objetivo da greve é exigir condições mais justas de trabalho e remuneração digna.

Leia também: Conheça a rotina dos entregadores de aplicativo, uma profissão invisível

Segundo a categoria, o 'Breque Nacional dos App 2025' já conta com a adesão de 20 estados. Entre as reivindicações estão o reajuste da taxa mínima, de R$ 6,50 para R$ 10 por entrega; aumento do valor por quilômetro, de R$ 1,50 para R$ 2,50; limitação das rotas de bicicleta, com, no máximo, 3km por pedido; e pagamento de taxa integral por entrega, sem cortes quando houver múltiplos pedidos no mesmo trajeto.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Essas pautas são essenciais para garantir que os entregadores não continuem sendo explorados pelas plataformas. Sem reajustes justos, seguimos rodando sem ganhos compatíveis com o custo de vida, arcando sozinhos com a gasolina, manutenção da mota ou bicicleta, e enfrentando riscos diários sem qualquer respaldo das empresas", diz o comunicado da Anea. Com a greve, os serviços de delivery serão afetados em todo o país.