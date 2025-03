Homem com tornozeleira eletrônica é preso por tráfico de drogas no Paranoá - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um homem monitorado por tornozeleira eletrônica foi preso em flagrante por tráfico de drogas neste domingo (30/3), no Paranoá. O criminoso cumpria pena em liberdade pelo mesmo crime e foi detido por policiais militares do Grupo Tático Operacional do 20° Batalhão (Gtop 40) quando estava em um beco, entre as quadras 18 e 20, da cidade.

Na ocasião da prisão, os policias abordaram três suspeitos no local e encontraram porções de maconha, cocaína e dinheiro em espécie com um deles. Questionado, o homem afirmou que não tinha mais entorpecentes, mas, ao realizarem buscas em sua residência, os policiais localizaram em uma gaveta da cômoda uma faca com resquícios de maconha, uma balança de precisão, meio tablete de cocaína, um saco zip-lock contendo diversas porções da droga e um rolo de plástico-filme.

A esposa do suspeito, que acompanhou a busca dos policiais, afirmou desconhecer a existência dos entorpecentes. O homem disse que apenas guardava a droga para uma terceira pessoa, mas se recusou a revelar o nome.

O suspeito foi encaminhado à 6ª Delegacia de Polícia e autuado em flagrante por tráfico de drogas. Esta foi a terceira vez que ele foi detido pela PMDF pelo mesmo crime.