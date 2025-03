Saiba quem é a mulher assassinada pelo marido no Recanto das Emas

A vítima do quinto feminicídio de 2025 no Distrito Federal é Maria José Ferreira dos Santos. Ela era dona de casa e tinha 31 anos. A mulher foi morta pelo marido, o ajudante de pedreiro Neilton Pereira Soares, 42, com três facadas no peito. O casal veio de Buritirama, na Bahia, e tinha três filhos, de 11, 8 e 4 anos. As crianças estão na casa de uma irmã de Maria.

Maria e Neilton estavam juntos há 13 anos. O Correio apurou que ele já tinha ameaçado a mulher, pois ela estava planejando deixá-lo. Ele chegou afirmar que se mataria após assassiná-la.

A família está arrecadando dinheiro para o transporte do corpo para a Bahia, onde será velado e sepultado. Para quem quiser doar, o pix disponibilizado é o da prima de Maria, Celia Ferreira dos Santos, por meio do número (61) 99812-3811.