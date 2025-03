Autor de feminicídio em Ceilândia é condenado a 33 anos de prisão

O Tribunal do Júri de Ceilândia condenou, na última quinta-feira, (27/3), Wellington Rodrigues Ferreira, conhecido como "Chuck", pelo feminicídio da então namorada, Giovana Camilly Evaristo Carvalho, e pelos crimes de identidade falsa e furto. O réu foi sentenciado a 33 anos, 6 meses e 29 dias de reclusão, além de 7 meses e 12 dias de detenção, ambos em regime inicial fechado, e ao pagamento de 304 dias-multa.

Leia também: Criança de 3 anos morre afogada em piscina de resort

O crime ocorreu em janeiro de 2023, em Ceilândia, depois de um desentendimento, potencializado pelo uso de drogas, na residência de Giovana. Wellington sacou uma arma e disparou contra o rosto da namorada, que chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Após o assassinato, o réu furtou um carro e tentou fugir. No entanto, foi abordado por policiais militares e, para evitar a prisão em flagrante, se identificou como Edson, cometendo assim o crime de falsa identidade. Wellington já havia sido condenado por homicídio qualificado em 2011 e cumpria pena em regime semiaberto, com autorização para trabalhar externamente.

Apresentadas pela Promotoria, o júri reconheceu as qualificadoras de motivo fútil (decorrente de desentendimento banal entre o réu e a vítima); de uso de recurso que dificultou a defesa da vítima (que foi atacada pelo agressor com uma arma); e de crime cometido contra a mulher por razão de condição do sexo feminino, no contexto de violência doméstica e familiar.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular