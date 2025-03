Entenda a dinâmica do feminicídio que vitimou a 5ª mulher do DF este ano

A vítima do feminicídio ocorrido na madrugada de segunda-feira (31/3), no Recanto das Emas, foi morta com três facadas no peito, proferidas pelo marido, com quem estava casada há 13 anos. O casal havia saído para beber com amigos e familiares em um bar próximo à residência onde moravam e deu a entender que estava tudo bem entre eles. No entanto, ao chegarem em casa, o crime foi consumado.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Preso em flagrante por matar a mulher e mãe dos filhos dele, Neilton Pereira Soares, 42 anos, já havia ameaçado matá-la e também se matar caso ela o deixasse. A vítima, Maria José Ferreira dos Santos, 31, entretanto, nunca havia prestado queixa à polícia.

Leia também: Saiba quem é a mulher assassinada pelo marido no Recanto das Emas



O crime bárbaro que ocorreu na madrugada desta segunda-feira (31/3), no Recanto das Emas, é o quinto feminicídio deste ano no Distrito Federal. A dinâmica do crime foi narrada ao Correio por familiares e amigos da vítima e do autor, que estavam casados há 13 anos, e também pelo delegado-chefe da 27 Delegacia de Polícia, Fernando Fernandes. “Segundo relatos de familiares e testemunhas, o casal não estava bem há um tempo. Ele acusava ela de traição”, relatou o delegado ao Correio, que presenciou o momento da busca e apreensão da arma do crime (veja foto).

Leia também: Vítima de feminicídio no Recanto das Emas foi morta na frente dos filhos

Ao chegarem em casa, na noite de domingo (30/3), o homem voltou a discutir e ameaçar a mulher. “Partiram para as vias de fato e, segundo relatos do autor, a vítima teria pego uma faca e ido para cima dele. Foi então que ele teria tomado a faca da mão dela e desferido os três golpes no peito da mulher”, contou o delegado Fernando Fernandes.

A cena foi presenciada pela filha mais velha do casal, de apenas 11 anos. Os demais filhos, de 8 e 4 anos, estavam dormindo no momento do crime. Após matar a mulher, o autor fugiu para uma área de mata na quadra 113 do Recanto das Emas. “Segundo Neilton, ele estava pensando em tirar a própria vida, mas mudou de ideia ao falar por telefone com alguns familiares, que o convenceram a se entregar.

Neilton foi preso em flagrante por feminicídio e já foi encaminhado à carceragem do Departamento de Polícia Especializada (DPE) e será encaminhado para audiência de custódia, que acontecerá ainda nesta segunda-feira (31/3).

Leia também: Marido mata mulher com duas facadas no peito e é preso no Recanto das Emas