Ação de acolhimento a pessoas em situação de rua recomeça amanhã (1º/4)

O Governo do Distrito Federal (GDF) vai oferecer, nesta terça-feira (1º/4) acolhimento e assistência social a pessoas em situação de rua instaladas em 67 endereços distintos no Plano Piloto. A ação terá início às 9h e envolve algumas Secretarias, entre elas está a de Desenvolvimento Social (Sedes-DF), de Saúde (SES-DF) e de Educação (SEEDF).

Também haverá a presença do Serviço de Limpeza Urbana (SLU), da Novacap, da Codhab, do Detran-DF, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros Militar e do Conselho Tutelar. A DF Legal realizará o desmonte de estruturas das pessoas em situação de rua e o transporte dos pertences a um local regular indicado pelo ocupante.



O governo levará os objetos pessoais ao depósito da pasta para retirada em até 60 dias. As pessoas em situação de rua serão encaminhadas para atendimento da Sedes-DF, SES-DF, Sedet-DF e demais pastas, se assim optarem.

Confira abaixo os pontos de ação no Plano Piloto para esta semana:

· SMAS Trecho 4, rodoviária interestadual, conjunto 5/6 – Asa Sul

· Entre o Eixo L e Eixão, próximo ao Bloco H da SQS 203

· Entre o Eixo W e Eixão, próximo ao Hran

· Entre o Eixo L e Eixão, em frente SQN 213/214

· Entre o Eixo W e Eixão, próximo ao posto Petrobrás da 107 Norte

· Entre o Eixo W e Eixão, em frente à 113/114 Norte

· Entre o Eixo W e Eixão, em frente à 115/116 Norte

· Entre o Eixo W e Eixão, em frente à SQN 116

· Próximo à Torre de TV

· Setor de Clubes Esportivos Norte, atrás do posto de gasolina Melhor

· Rua dos Engenheiros (Acampamento Pacheco Fernandes) – Vila Planalto

· Estrada Parque das Nações – Via L4

· Setor de Rádio e TV Sul – W3 Sul

· Muro lateral do Hospital Sarah Kubitschek – W3 Sul

· CCBB / Setor de Clubes Esportivos Sul

· SCES Quadra 2/3, perto do Clube do Rocha

· 601 Norte

· Ao lado do MPT e Banco do Brasil

· 716 Norte

· Próximo ao Mané Garrincha e à subestação Gianfranco Cagni – Asa Norte

· Centro Pop da 903 Sul

· Proximidades do Complexo Cultural da República

· 207 Norte

· Eixo Monumental, abaixo da Catedral Militar Rainha da Paz

· Bloco A da Entrequadra 110/111

· SQNW 311, na área verde em frente ao comércio 10/11

· Área verde da SQNW 302

· EQN 208/209, ao lado da Escola Canarinho

· 612 Norte, atrás da Igreja Mormon

· Hemocentro, em frente 302 Norte

· 915 Norte, na lateral do Centro Espírita da Fraternidade Cícero Pereira

· L2, na altura da 602 Norte, abaixo do Serpro

· 306 Sul, na área verde entre a 306/307, ao lado da W2

· 1ª Avenida Sudoeste, virado para o Eixo Monumental

· Em frente ao Memorial JK, na mata adjacente

· 213 Norte

· Hospital Santa Helena Norte, em frente ao Boulevard Shopping

· SCRN 716, no beco do Bloco C

· SES Quadra 805, próximo à Embaixada da Hungria

· Hospital Santa Helena, estacionamento das concessionárias

· Entre a SGAS 601 e a SES Quadra 801, em frente à Embaixada do Panamá

· SES, entre as quadras 805 e 807, nos fundos da Embaixadas da Finlândia e da Noruega

· Entre a SGAS 607 e SES Quadra 809,em frente à Embaixada da Bélgica

· SES Quadra 805, aos fundos da Embaixada do México

· SEN Quadra 802, nos fundos da Organização das Nações Unidas

· SGAN 908, atrás do Uniceub

· SGAN 908, próximo ao Uniceub

· SGAN 910, próximo à Casa do Ceará

· SQN 306

· 411 Norte, atrás do posto de gasolina

· Em frente ao Hran

· SHIGS 703/704, na Praça Galdino Jesus dos Santos

· Quadras 710/711 e 910/911

· SMI Trecho 2, atrás do Iate Clube

· Setor Bancário Sul (SBS), Quadra 1, Bloco L

· Via N2, próximo a 5° DP – Asa Norte

· SMHN Quadra 3, perto do Hemocentro

· SHCGN Quadra 703, próximo ao Colégio Militar de Brasília

· Via W3 Norte, perto do Atacadão Assaí

· DF-004, em frente Deck Norte

· SGAN 601, Via N4 Leste

· CLN 201, atrás do Banco do Brasil

· SGAN 607, L3 Norte

· SGAN 610, L3 Norte

· SGAN 611, L3 Norte

· SGAN 612, L3 Norte

· 507 Norte, nos fundos da agência do BRB

*Estagiária sob a supervisão de Márcia Machado