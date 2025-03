Michelle Bolsonaro e Ibaneis lideram disputa pelo Senado em 2026

Segundo Paraná Pesquisas, Michelle está com 42,9% das intenções de voto no cenário estimulado. Ibaneis tem 36,9% - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press e Divulgação)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e o governador Ibaneis Rocha (MDB) aparecem na frente na disputa pelas duas vagas no Senado em 2026. Segundo levantamento divulgado pelo Paraná Pesquisas nesta segunda-feira (31/3), Michelle Bolsonaro está com 42,9% das intenções de voto no cenário estimulado (quando uma lista de candidatos é apresentada ao eleitor). Ibaneis aparece na sequência com 36,9%. A seguir, estão Leila do Vôlei (PDT) com 26,7%; Érika Kokay (PT), 24,2%; Bia Kicis (PL), 20,7% e Rosilene Correia (PT), 8,1%.

Como são duas vagas, cada entrevistado poderia citar dois nomes — por isso, a soma ultrapassa 100%. O Paraná Pesquisas entrevistou 1,6 mil pessoas no Distrito Federal entre 21 e 25 de março. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais — com um intervalo de confiança de 95% (isso significa que em 95 a cada 100 pesquisas o resultado se repetiria dentro da margem de erro). O primeiro turno está marcado para 4 de outubro do ano que vem.

Cenário estimulado

Michelle Bolsonaro (PL) 42,9%

Ibaneis Rocha (MDB) 36,9%

Leila do Vôlei (PDT) 26,7%

Erika Kokay (PT) 24,2%

Bia Kicis (PL) 20,7%

Rosilene Corrêa (PT) 8,1%

Nenhum/branco/nulo 7,3%

Não sabem/não opinaram 3,9%

